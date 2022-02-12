Результаты женской эстафеты в лыжах на Олимпиаде-2022: Россия выиграла золото, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 5-я

Сборная России по лыжным гонкам выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Эстафета
4 х 5 км
Женщины
1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) – 53.41,0
2. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель) – 18,2
3. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) – 20,7
4. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) – 21,2
5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага) – 28,8
6. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс) – 1.28,2
7. Швейцария (Лаурин Ван дер Граф, Надин Фандрих, Надя Калин, Алина Майер) – 3.00,5