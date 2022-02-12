Результаты женской эстафеты в лыжах на Олимпиаде-2022: Россия выиграла золото, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 5-я

Сборная России по лыжным гонкам выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

Женщины

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) – 53.41,0

2. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель) – 18,2

3. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) – 20,7

4. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) – 21,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага) – 28,8

6. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс) – 1.28,2

7. Швейцария (Лаурин Ван дер Граф, Надин Фандрих, Надя Калин, Алина Майер) – 3.00,5