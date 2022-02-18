Тереза Йохауг: «Знаю, что в воскресенье бегу свою последнюю олимпийскую гонку»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что гонка на 30 км, которая пройдет на Играх в Пекине в воскресенье, 20 февраля, будет последней олимпийской дистанцией в ее карьере.

Йохауг также подтвердила, что по окончании сезона примет решение, закончит ли карьеру.

– Через четыре года? О нет. Я знаю, что бегу свою последнюю олимпийскую гонку в воскресенье.

Я стараюсь не думать об этом так много, потому что это заставляет меня грустить. Сначала пробегу гонку, потом – все остальное. Мне придется сделать несколько подходов с самой собой.

– Как долго ты будешь раздумывать весной?

– На это может уйти много времени.

Все это было моей жизнью 15 лет. Я участвовала в двух Олимпиадах, и знаю, что больше Игр в моей жизни не будет. Грустно думать об этом. Последний раз я переживу эти эмоции. На Олимпиадах особая атмосфера, которой не бывает на чемпионатах мира. Это странно, но я наслаждаюсь здесь каждой секундой.

Мне повезло, что я выиграла два золота, которые были моей мечтой. Нужно бережно относиться к таким мгновениям, – отметила Йохауг.

На Играх-2022 в Пекине норвежка взяла золото в скиатлоне и гонке на 10 км классическим стилем.