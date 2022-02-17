Юрий Бородавко: «Травля Шашилова абсолютно необоснованна. Ему не хватает по-настоящему талантливых спортсменок»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о старшем тренере женской сборной России по биатлону .

— Михаил Викторович — очень грамотный, умный и ищущий специалист. Один из немногих, кто не боится пробовать новые методики. Если вы посмотрите, своей маленькой группой в регионе он обыгрывал практически всю страну.

В сборной все немного по-другому. В биатлоне давно идет тренерская чехарда. Один тренер менял другого, а у каждого — своя методическая направленность. Возможно, Шашилову не удалось объединить вокруг себя всех спортсменов и настроить их на большую работу. К сожалению, многие к серьезным объемам просто не готовы.

Плюс, давайте говорить прямо, ему не хватает по-настоящему талантливых и высокофункциональных спортсменок. За год это все не вырабатывается. Он только недавно стал старшим тренером, а с него уже требуют результат. Да такого быть не может!

Чтобы адаптировать организм к более серьезным нагрузкам, скоростям и мощности отталкивания, могут уйти годы. По щелчку ничего не делается. Самый минимум — два-три года.

Для кого-то это много. А Шашилов не боится идти на работу вдолгую. И у него есть дар убеждения. Кто ему доверяет — получает результат. Я сам наблюдал, какой к нему пришла Ира Казакевич и до какого уровня он ее довел. Вот это — тренерские способности. Взять человека практически с улицы и довести до олимпийской медали — это дорогого стоит.

— Какие варианты видите для Шашилова? Он же хочет уходить после этого сезона.

— У журналистов очень профессионально работает мысль. Все уловили только первую часть его фразы. Он сказал: «Я больше не работаю с вами». И все услышали «не работаю». А вот «с вами» упустили. Шашилов имел в виду журналистов! Нужно уметь слышать, что человек пытается донести, а не хвататься за отдельные фразы.

— Вы с ним говорили на этот счет?

— 15 минут назад сидели с ним и смеялись над этой ситуацией.

— То есть он может остаться?

— Человеку нужно дать доработать до конца сезона. Как бы то ни было, есть серебряная медаль Олимпийских игр. Не все так плохо, как некоторые представляют. И травля Михаила Викторовича абсолютно необоснованна.

Нужно смотреть вглубь процессов, которые происходят в биатлоне, а не сшибать макушки и вешать подзатыльники старшему тренеру. Есть серьезные системные проблемы, которые никак не зависят от Шашилова. Он просто верхушка айсберга, – рассказал Бородавко.

«Я уже не работаю». Тренер биатлонисток неаккуратно пошутил после серебра Олимпиады, но с ним и правда расстанутся