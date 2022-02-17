Юрий Бородавко: «Две бронзы Терентьева на дебютной Олимпиаде – это на самом деле круто. В будущем у него будет прогресс»

Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги командного спринта на в Пекине, где россияне и завоевали бронзу.

– Насколько у мужчин сегодня получился план?

– В этой компании очень трудно убегать. А тем более в горах. Видно, что накопилась усталость. Не было легкости и свежести в движениях. Ииво Нисканен ни разу не лидировал и не показал то, что он делал в классических гонках. Это все было ожидаемо. Спортсмены устают, и силы иногда заканчиваются.

– Думали, что это был самый реальный шанс выиграть золото в спринте?

– Конечно, мы стремились к этому. Сегодня мы увидели, что Александр Терентьев не в идеальной форме, в которой он был до травмы. Не было тех движений. Заключительный этап подготовки у него прошел очень скомканно. Но и получить бронзовую медаль дорогого стоит.

– Рассматривали возможность сделать замену? Например, поменять Терентьева на того же Сергея Устюгова?

– Сегодня у нас был оптимальный состав.

– Было ощущение, что на передаче эстафеты теряли в скорости.

– Это не имело какого-то решающего значения.

– Может, как-то рельеф сказался на результате?

– Здесь горы. Большунов и Терентьев – крупные и большие спортсмены. Их мощные рывки просто так не проходят, мышцы закисляются.

– Две бронзы для Терентьева на дебютных Олимпийских играх – это прекрасный результат?

– Это на самом деле круто. Маленький аванс для будущего, для уверенности. В будущем у него будет прогресс, – сказал Бородавко.

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