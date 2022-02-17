Духовник сборной России о Большунове: «Когда у человека есть вера и он самоотверженно трудится, призывая бога в помощь, то результат непременно будет»

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев поделился мнением о причинах успеха лыжника .

«Я специально ездил в дальнюю олимпийскую деревню Чжанцзякоу, чтобы пообщаться с нашими лыжниками. С Сашей Большуновым, менеджером и тренером команды Юрием Анатольевичем Чарковским мы знакомы еще по Пхенчхану.

Юрию Анатольевичу я тогда подарил икону с Патриаршим благословением, оказалось, что он и сейчас, на эти Игры привез ее с собой, а это ведь о чем-то говорит. А в отношении Саши – могу сказать, что в нем видна основательность и заточенность на преодоление трудностей, которая, как известно, при мудром руководстве воспитывает сильный характер.

Отсюда – и очень высокий потенциал. Это, кстати, и Юрий Анатольевич отметил: ему особенно понравилось произнесенное мной высказывание преподобного Феодосия Киево-Печерского о том, что только чрезмерные усилия бывают плодотворными, а умеренные – никогда. «Вот-вот, – сказал он, – это как раз про Сашу».

А когда у человека есть вера и он самоотверженно трудится, призывая бога в помощь, то результат непременно будет, как и большие победы», – рассказал Алексеев.