Валнес о последнем этапе командного спринта: «Большунов практически проехался по моим лыжам. Он меня немного раззадорил»

Норвежский лыжник прокомментировал свое выступление в командном спринте на в Пекине, где он и Йоханнес Клэбо взяли золото.

На последнем этапе Валнеса россиянин обошел норвежца на спуске при выходе на стадион.

«Внезапно русский поравнялся со мной. Он определенно собирался обойти меня и пошел по внутреннему радиусу. Он практически проехался по моим лыжам. Это было немного провокационно. Он меня немного раззадорил», – сказал Валнес.

«Я заметил, что Большунов довольно сильно «поддал газу» на втором этапе, и было легко бежать с ним. Тогда я подумал: на последнем этапе ему придется попотеть.

Видеть, что другие прикладывают много усилий, а ты легко держишься – самое лучшее чувство. Так что план заключался в том, чтобы выложиться изо всех сил на последнем этапе. Приятно видеть, что он (Большунов) тоже может немного запыхаться», – цитирует лыжника TV2.