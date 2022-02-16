Николай Зимятов: «Спринтерские гонки специфические. Бронзовые медали были заработаны в борьбе, ребята старались, молодцы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал бронзовые медали сборной России в женском и мужском командном спринте на Олимпиаде-2022.
В мужской гонке бежали Александр Большунов и Александр Терентьев, в женской – Наталья Непряева и Юлия Ступак.
«Уже вторая половина Олимпийских игр, и видно, кто на что способен. Видим, что и норвежцы подтягиваются.
Спринтерские гонки специфические. Тут могут быть и падения, что и было у Терентьева, да и норвежцы с финнами набрали хорошую форму. Все друг друга знают, разведка боем закончилась уже.
Что у женщин, что у мужчин все прошло в достойной конкуренции. Главное, что эти бронзовые медали были заработаны в борьбе, ребята старались, молодцы. Всех россиян и болельщиков поздравляю с двойной бронзой!» – сказал Зимятов.
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