Елена Вяльбе о бронзе в командных спринтах: «Я счастлива! Любая олимпийская медаль – круто. У Большунова все гонки с медалями»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) оценила выступление спортсменов в командных спринтах на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– , – завоевали бронзовые медали.

«Я счастлива. Любая олимпийская медаль – круто. Если говорить конкретно о Большунове… Сколько олимпийских гонок он пробежал, и всегда был с медалью. Это очень круто. Наташка ни одной гонки не пропустила, а у нее впереди еще одна. Понятно, что люди устают.

Я счастлива! Ребятам не повезло из-за того, что обе наши команды были во втором забеге. Особенно не повезло ребятам, потому что у них был какой-то сумасшедший забег, все время кто-то дергал. Думаю, они абсолютно не восстановились после забегов. Но тем и интересен спорт: сегодня выигрывает один, а завтра – другой.

О борьбе за первое место у женщин со шведками и немками могла предполагать только я. Никто не верил в сборную Германии. А я, честно, говорила, что они будут главными конкурентками. Думала, что и финки еще встрянут. И эти четыре команды будут бороться», – рассказала Вяльбе.