Елена Вяльбе: «Падение Терентьева не сыграло никакой роли. Второй забег был нехороший – какие-то дураки начинали молотить как сумасшедшие»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты командных спринтов на Олимпиаде в Пекине. 

Мужская и женская сборные России завоевали бронзу. В мужской гонке бежали Александр Большунов и Александр Терентьев, в женской – Наталья Непряева и Юлия Ступак

– С учетом того, что у нас есть медали, я не думаю, что нам нужно огорчаться. Я рада! Я счастлива! Я горжусь!

– Было мнение, что сегодня был самый реальный шанс на золото у мужчин...

– Серьезно? Если бы мы бежали в первом забеге, то могли бы подумать об этом. Когда я увидела вторые забеги, поняла: это нереально. Невозможно восстановиться.

– Падение Терентьева сыграло свою роль?

– Никакой роли это не сыграло. Забудьте про это падение. Второй забег вообще какой-то нехороший был. Извините за выражение, какие-то дураки начинали молотить как сумасшедшие.

Они и выигрывали у первого забега 18 секунд. Это же ненормально. В итоге те, кто дергался, никуда не попали. А остальные наелись раньше времени.

– Бородавко сказал, что у девушек прослеживается усталость. Согласны с этим?

– Все просели, кто пробежал несколько гонок. И шведки не такие красавицы, как вы их видите. На самом деле устали все. Самые выгодные условия у Терезы Йохауг. Она пропускала спринты, у нее есть возможность, – сказала Вяльбе. 

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