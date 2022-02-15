Петухов о командном спринте: «Терентьев и Большунов – классисты, поэтому завтра страна будет праздновать медаль, но какого достоинства – покажет гонка»

Чемпион мира по лыжным гонкам считает, что мужская сборная России завоюет медаль в командном спринте на в Пекине.

«Надеемся увидеть борьбу за золото, потому что у нас сильный тандем из двух Александров, которые уже проявили себя на Олимпиаде. Борьбу россиянам навяжут норвежцы и итальянцы, финны конкурентоспособные, возможно, будут еще темные лошадки. И Терентьев, и Большунов – классисты, поэтому завтра страна будет праздновать медаль, но вот какого достоинства – покажет гонка.

У девочек сильный тандем, который проявил себя на Олимпийских играх. Как не назовешь имя, так олимпийский чемпион. и обладают спринтерскими качествами, поэтому являются фаворитками. Шведки – самые сильные конкуренты. Свои забеги нужно провести разумно и оставить много сил на финальный забег. Именно в шестом ускорении на финише все будет решаться», – сказал Петухов.