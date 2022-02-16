Вяльбе о том, что Большунов не вышел встречать Терентьева: «Я считаю, что вы все ищете гадости. У нас хорошая дружная команда»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала финиш командного спринта на Олимпиаде-2022, когда не вышел встречать после бронзы в гонке.

– Саня Большунов сегодня не подошел на финиш к Терентьеву, то же самое было на ЧМ-2021 с Глебом Ретивых. Стоит ли на это обращать внимание?

– Вообще не стоит. Они дружат – и с Глебом у него хорошие отношения, и с Сашей. Если мороз такой, а Саша еще не переоделся и сразу ушел переодеваться, то правильно сделал.

Я считаю, что вы все ищете гадости. У нас хорошая дружная команда – и не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию, – рассказала Вяльбе.