Александр Терентьев: «После падения в полуфинале я переоделся и не мог понять, сколько времени осталось до финала. Думал – час, а оказалось 25 минут»

Российский лыжник поделился эмоциями от командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине, где вместе с завоевал бронзу.

«Функциональное состояние в командном спринте было похуже, чем в личном.

После падения в полуфинале я переоделся и не мог понять, сколько времени осталось до решающей гонки. Думал – час, а оказалось 25 минут.

А мне нужно размяться, переодеться и снова одеться. Я накинул на себя, что было, и пошел кататься дальше на лыжах. Такое ощущение, что делал интервальную тренировку», – рассказал Терентьев.