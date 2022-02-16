Александр Терентьев: «После падения в полуфинале я переоделся и не мог понять, сколько времени осталось до финала. Думал – час, а оказалось 25 минут»

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Российский лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями от командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине, где вместе с Александром Большуновым завоевал бронзу.

«Функциональное состояние в командном спринте было похуже, чем в личном.

После падения в полуфинале я переоделся и не мог понять, сколько времени осталось до решающей гонки. Думал – час, а оказалось 25 минут.

А мне нужно размяться, переодеться и снова одеться. Я накинул на себя, что было, и пошел кататься дальше на лыжах. Такое ощущение, что делал интервальную тренировку», – рассказал Терентьев.

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