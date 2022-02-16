Александр Большунов: «Сегодня все было по плану, но немного не хватило свежести. Насчет марафона – увидим, как пойдет»

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Российский лыжник Александр Большунов оценил выступление в командном спринте на Олимпиаде-2022, где он в паре с Александром Терентьевым завоевал бронзу.

«Марафон? Увидим. Осталось два дня. Как пойдет.

Сегодня все было по плану, в полуфинале бежали так, как и договаривались. Падение Терентьева немного сбило, а так все шло по плану. Единственное – нам немного не хватало свежести в финале.

Это издержки того, что мы бежали во втором полуфинале, и у нас было в два раза меньше времени на восстановление. Плюс наш полуфинал был быстрее, а тут важную роль играет каждая мелочь. Сегодня лыжи работали идеально», – рассказал Большунов.

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