Наталья Непряева: «Очень тяжело дался второй круг. Третий, видимо, пробежала на адреналине. Но не смогла»

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Российская лыжница Наталья Непряева оценила выступление в командном спринте в паре с Юлией Ступак на Олимпиаде-2022, где взяла бронзу.

«На последнем круге была мысль – надо терпеть. Очень тяжело дался второй круг. И после него думала: «А как я побегу третий». В итоге и третий, видимо, пробежала на адреналине. Но не смогла.

На этом стадионе ранее было оставлено очень много эмоций. Сначала положительных (серебро в скиатлоне), потом отрицательных (отставание от третьего места в 0,1 секунды в «разделке»), потом снова положительные (победа в эстафете).

В каждой гонке мы боремся за медали, это заряжает эмоциями, и появляется мотивация – у тебя может быть еще медаль», – рассказала Непряева.

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