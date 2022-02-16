Наталья Непряева: «Очень тяжело дался второй круг. Третий, видимо, пробежала на адреналине. Но не смогла»

Российская лыжница оценила выступление в командном спринте в паре с Юлией Ступак на Олимпиаде-2022, где взяла бронзу.

«На последнем круге была мысль – надо терпеть. Очень тяжело дался второй круг. И после него думала: «А как я побегу третий». В итоге и третий, видимо, пробежала на адреналине. Но не смогла.

На этом стадионе ранее было оставлено очень много эмоций. Сначала положительных (серебро в скиатлоне), потом отрицательных (отставание от третьего места в 0,1 секунды в «разделке»), потом снова положительные (победа в эстафете).

В каждой гонке мы боремся за медали, это заряжает эмоциями, и появляется мотивация – у тебя может быть еще медаль», – рассказала Непряева.