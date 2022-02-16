Результаты женского командного спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2022: Ступак и Непряева взяли бронзу, золото у Германии

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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые награды в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Женщины

Командный спринт

Финал

1. Катарина Хенниг – Катерина Зауэрбрай (Германия) – 22.09,85

2. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция) – 0,17

3. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия) – 0,71

4. Кертту Нисканен – Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3,86

5. Рози Бреннан – Джесси Диггинс (США) – 12,93

6. Тереза Штадлобер – Лиза Унтервегер (Австрия) – 45,40

7. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария) – 52,24

8. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 1.05,43

9. Изабела Марциш – Моника Скиндер (Польша) – 1.38,16

10. Мелисса Гал – Лена Кентин (Франция) – 1.55,07

 

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