Результаты женского командного спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2022: Ступак и Непряева взяли бронзу, золото у Германии

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые награды в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Женщины
Командный спринт
Финал
1. Катарина Хенниг – Катерина Зауэрбрай (Германия) – 22.09,85
2. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция) – 0,17
3. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия) – 0,71
4. Кертту Нисканен – Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3,86
5. Рози Бреннан – Джесси Диггинс (США) – 12,93
6. Тереза Штадлобер – Лиза Унтервегер (Австрия) – 45,40
7. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария) – 52,24
8. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 1.05,43
9. Изабела Марциш – Моника Скиндер (Польша) – 1.38,16
10. Мелисса Гал – Лена Кентин (Франция) – 1.55,07