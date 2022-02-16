Юрий Бородавко: «У Непряевой не то состояние, которое было на прошлых гонках. Видно, что уже сил нет, быстрее не могла»

Тренер сборной России по лыжным гонка прокомментировал выступление и в командном спринте на Олимпиаде-2022, где они взяли бронзу.

«Наташа Непряева себя сдерживала в начале? Здесь горы, нужно было оставить силы на заключительный этап.

Да и состояние уже не то, трудно было настроиться на эту гонку, было не то состояние, которое было на прошлых гонках. Было видно, что уже сил нет, закислилась, быстрее не могла. Она показала максимум, который у нее был.

Немки удивили? Да, они никогда не показывали таких результатов, вот что значит настрой и желание. Только за счет силы воли и желания они сами себя превзошли», – рассказал Бородавко.