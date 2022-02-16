Вероника Степанова: «У нас с Путиным разные сферы, методы и ответственность, но цели близки»

Российская лыжница Вероника Степанова сравнила работу в спорте с деятельностью президента страны Владимира Путина.

«Моя основная работа заключается в том, чтобы доставлять людям положительные эмоции. Недавно прочитала где-то, что президент Путин во время переписи в разделе «род занятий» поставил галочку в графе «обслуживание населения». У нас с ним разные сферы, методы и ответственность, но цели близки», – отметила лыжница.

Также Степанова рассказала о тренировках перед Олимпиадой в Пекине.

«К Олимпиаде я подошла, тренируясь практически 365 дней в году. Даже когда совсем плохо, как было после отравления в декабре 2021, из-за которого пропустила многодневку «Тур де Ски». В каждом случае это совместное решение – мое и тренера, Егора Сорина, на основе объективных данных – пульса, оксигенации, характера сна и так далее.

Примерно 50 тренировочных дней такие, что думаешь: «Лучше бы я этого никогда не испытывала!» Тело болит, тело протестует, тело отказывается продолжать. Но продолжит, я это тело заставлю!» – сказала Степанова.

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