Панжинский о командном спринте: «Большунов сделает отрыв, а Терентьев его удержит. Мы победим, если не с флагом, то с отрывом»

Серебряный призер Ванкувера-2010 по лыжным гонкам считает, что мужская сборная России выиграет командный спринт на в Пекине.

«Ожидаемый состав на спринт. Трое из этого состава уже олимпийские чемпионы, поэтому будут выходить на старт в прекрасном расположении духа. взял медаль в личном спринте, поэтому уверенность есть.

Каждая из команд может претендовать на золото, но у женщин фаворит – шведская команда.

В мужском спринте наши ребята выступают фаворитами. У норвежцев проблемы со всей командой, кроме Клэбо. Против него бежит , поэтому есть все шансы убежать в горах и сделать отрыв. Если Клэбо будет стремиться закрывать эти отрывы, то Александр Терентьев, уже обыгрывавший норвежца, сможет решить все на финише.

Большунов сделает отрыв, а Терентьев его удержит. Мы победим, если уж не с флагом, то с отрывом», – сказал Панжинский.