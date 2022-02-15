Командные спринты в лыжах на Олимпиаде-2022 перенесены на более раннее время из-за мороза

Организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине перенесли время старта командных спринтов у лыжников из-за погодных условий.

Гонки пройдут, как и планировалось, 16 февраля, однако старт перенесен на более раннее время из-за мороза. Полуфиналы начнутся в 10:15 по московскому времени (вместо 12:00), финалы пройдут с 12:15 по Москве (вместо 14:00).

Ранее организаторы перенесли старт мужской эстафеты в биатлоне, которая пройдет 15 февраля.

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