Президент Федерации лыжных видов Норвегии извинился перед Вяльбе за публикации норвежских журналистов

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте подтвердил, что принес извинения президенту Федерации лыжных гонок России ( ) за действия норвежских журналистов.

После победы в скиатлоне на в Пекине NRK опубликовало комментарий, в котором Ян Петтер Салтведт заявил, что россиян не должно было быть на этих Играх из-за допингового прошлого.

После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

«Я коротко прокомментировал, что понимаю ее досаду, и выразил сожаление, что радость от потрясающей золотой гонки была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к выступлению Большунова. Он провел очень крутую гонку», – сказал Ресте.