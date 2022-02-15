Президент Федерации лыжных видов Норвегии извинился перед Вяльбе за публикации норвежских журналистов

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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте подтвердил, что принес извинения президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за действия норвежских журналистов.

После победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине NRK опубликовало комментарий, в котором Ян Петтер Салтведт заявил, что россиян не должно было быть на этих Играх из-за допингового прошлого.

После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

«Я коротко прокомментировал, что понимаю ее досаду, и выразил сожаление, что радость от потрясающей золотой гонки была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к выступлению Большунова. Он провел очень крутую гонку», – сказал Ресте.

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