Президент Федерации лыжных видов Норвегии извинился перед Вяльбе за публикации норвежских журналистов

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте подтвердил, что принес извинения президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за действия норвежских журналистов.
После победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине NRK опубликовало комментарий, в котором Ян Петтер Салтведт заявил, что россиян не должно было быть на этих Играх из-за допингового прошлого.
После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.
«Я коротко прокомментировал, что понимаю ее досаду, и выразил сожаление, что радость от потрясающей золотой гонки была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к выступлению Большунова. Он провел очень крутую гонку», – сказал Ресте.