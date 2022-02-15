Денис Спицов: «После Пхенчхана-2018 Бородавко и Вяльбе говорили, что я зазвездился, что те медали ничего не значат... Откладывалось, что я ничего не добился. Сам в это поверил»

Российский лыжник рассказал о целях, которые ставит перед собой после завоевания золота Олимпиады-2022.

– Титул олимпийского чемпиона уже в кармане. Теперь до конца карьеры можно бегать в кайф?

– У меня много мечт. Нет ни одной медали с чемпионата мира, хочется когда-то покорить «Тур де Ски». Все-таки у Легкова есть эта победа, а у меня нет. С дистанционным зачетом Кубка мира все сложно, пока бегает Большунов — вряд ли он нам даст такой шанс.

– Почему нет? Вам даже президент федерации говорит, что нужно больше верить в себя.

– Я недавно об этом думал. Возможно, Юрий Викторович с Еленой Валерьевной сами меня на это натолкнули. После Олимпиады в Пхенчхане они говорили, что я зазвездился, что у меня корона на голове, что те медали ничего не значат... И с каждым годом у меня в голове откладывалось, что по факту я ничего не добился. Я в это сам поверил.

Наверное, они думали, что после я буду бегать на уровне Сани. Но, к сожалению, я не выдержал нагрузок. Сразу после олимпийского сезона вылезло очень много новых травм, болячек. Тяжело давались некоторые тренировки, я вроде делал все как обычно, а эффекта не было. Но зато, наверное, все было не зря, и, хотя я не показывал результата в те годы, на главном старте четырехлетия, Олимпиаде, все сложилось.

– Когда после Пхенчхана пошли проблемы со здоровьем, не пытались обсудить это с Бородавко и, может, снизить нагрузки?

– С Юрием Викторовичем сложно о таком разговаривать. Он ответит: смотри, раз Большунов выполняет — значит, все могут это выдержать. Вы просто не хотите этого делать! На самом деле, у нас с Бородавко возникало много споров и разногласий. Даже, наверное, слишком много.

– Его можно переубедить?

– Только результатом, – сказал Спицов.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

Драма Спицова: не верил в себя, тактически ошибался и жаловался на лыжи. Теперь он герой Олимпиады