Александр Большунов: «За три дня до скиатлона у меня по плану была проработка. Когда ускорялся, это было почти до слез. Я понимал, что просто «мертвый»

Двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 по лыжным гонкам рассказал о первых тренировках на трассе в китайском Чжанцзякоу.

– Уже в Пекине вы почувствовали, что вернули свою лучшую форму?

– За три дня до скиатлона у меня по плану была проработка. Самочувствие было такое, что я катаюсь быстрее, чем делаю работу. Когда ускорялся, это было почти до слез. Я понимал, что просто «мертвый», мои движения вообще никакие. Леха Червоткин пролетает меня, а я ничего сделать не могу. Вроде стараюсь за кем-то идти, но понимаю, что отстаю.

Ту тренировку я даже не доделал. Вернулся в деревню отдыхать.

– Вы не задавали вопросов тренеру Юрию Бородавко, почему так происходит?

– Он звонил. По идее должно было быть хорошее состояние, но его не было. Зато оно пришло, когда было нужно!

– Показалось, что после золота в скиатлоне вас уже морально отпустило?

– Конечно, давно отпустило. Когда уже есть золотая медаль, дальше спокойно делаешь свое дело и радуешься, что получается, – сказал Большунов.

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