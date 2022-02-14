Евгений Климов: «Сегодня могли выступить лучше, но очень большую роль играла удача. Ветер вообще непредсказуемый»

Российский прыгун с трамплина подвел итоги в Пекине, где он завоевал серебро в соревнованиях смешанных команд.

Сегодня сборная России заняла 7-е место в командном турнире.

«Уезжаю из Китая абсолютно довольный. Настроение очень хорошее. Олимпиада прошла для нас с большим знаком плюс. Вся команда очень довольна.

Сегодня могли выступить лучше. Но очень большую роль играла удача. Ветер вообще непредсказуемый. Прыгает один участник, за ним второй – и ветер у них совершенно разный. Оба мои прыжка были достаточно хорошими, но они получились недалекие. Не было подушки, на которой можно лететь – в воздухе особо не держало меня. Сегодня было очень холодно, поэтому старались на улице находиться как можно меньше.

Мы два месяца не были дома – поскорее бы уже вернуться, передохнуть недельку, и дальше на Кубок мира.

Стать олимпийским чемпионом – это реально, почему нет. Впереди еще много Олимпийских игр будет. Пока я не думаю о завершении карьеры. Работаем дальше. Желание прыгать большое. Надеюсь, что благодаря нашей медали удастся улучшить какие-то технические моменты», – сказал Климов.