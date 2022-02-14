Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Садреев, Трофимов, Назаров, Климов выступят в командном турнире

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14 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в мужских командных соревнованиях по прыжкам с трамплина. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины, команда

HS140 

Начало первого прыжка – 14.00 по московскому времени, начало второго прыжка – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч! Страна» и «Матч ТВ»

Сборная России: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.

Сборная Норвегии: Халвор Эгнер Гранеруд, Даниэль Андре Танде, Роберт Юханссон, Мариус Линдвик. 

Сборная Германии: Константин Шмид, Штефан Ляйе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер. 

Сборная Словении: Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц. 

Сборная Японии: Юкийя Сато, Наоки Накамура, Дзюнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси. 

Сборная Польши: Петр Жила, Павел Васек, Давид Кубацки, Камиль Стох. 

Сборная Австрии: Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер. 

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