Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Садреев, Трофимов, Назаров, Климов выступят в командном турнире

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в мужских командных соревнованиях по прыжкам с трамплина.
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины, команда
HS140
Начало первого прыжка – 14.00 по московскому времени, начало второго прыжка – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч! Страна» и «Матч ТВ».
Сборная России: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.
Сборная Норвегии: Халвор Эгнер Гранеруд, Даниэль Андре Танде, Роберт Юханссон, Мариус Линдвик.
Сборная Германии: Константин Шмид, Штефан Ляйе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер.
Сборная Словении: Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц.
Сборная Японии: Юкийя Сато, Наоки Накамура, Дзюнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси.
Сборная Польши: Петр Жила, Павел Васек, Давид Кубацки, Камиль Стох.
Сборная Австрии: Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер.