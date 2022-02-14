Результаты мужских командных соревнований по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2022: Австрия победила, Словения – 2-я, Германия – 3-я, Россия – 7-я

Сборная Австрии выиграла золото в мужских командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины, команда

HS140

1. Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер)– 942,7 балла

2. Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) – 934,4

3. Германия (Константин Шмид, Штефан Ляйе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 922,9

4. Норвегия (Халвор Эгнер Гранеруд, Даниэль Андре Танде, Роберт Юханссон, Мариус Линдвик) – 922,1

5. Япония (Юкийя Сато, Наоки Накамура, Дзюнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) – 882,8

6. Польша (Петр Жила, Павел Васек, Давид Кубацки, Камиль Стох) – 880,1

7. Россия (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) – 806,5

8. Швейцария (Доминик Петер, Грегор Дешванден, Симон Амманн, Киллиан Пайер, ) – 791,5