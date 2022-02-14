Результаты мужских командных соревнований по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2022: Австрия победила, Словения – 2-я, Германия – 3-я, Россия – 7-я

Сборная Австрии выиграла золото в мужских командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине.
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины, команда
HS140
1. Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер)– 942,7 балла
2. Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) – 934,4
3. Германия (Константин Шмид, Штефан Ляйе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 922,9
4. Норвегия (Халвор Эгнер Гранеруд, Даниэль Андре Танде, Роберт Юханссон, Мариус Линдвик) – 922,1
5. Япония (Юкийя Сато, Наоки Накамура, Дзюнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) – 882,8
6. Польша (Петр Жила, Павел Васек, Давид Кубацки, Камиль Стох) – 880,1
7. Россия (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) – 806,5
8. Швейцария (Доминик Петер, Грегор Дешванден, Симон Амманн, Киллиан Пайер, ) – 791,5