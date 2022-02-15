Результаты скоростного спуска у женщин в горных лыжах на Олимпиаде-2022: Сутер выиграла, Годжиа – 2-я, Плешкова – 20-я

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Коринн Сутер из Швейцарии победила в скоростном спуске на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Юлия Плешкова – 20-я.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Горные лыжи

Женщины

Скоростной спуск

1. Коринн Сутер (Швейцария) – 1.31,87

2. София Годжиа (Италия) – 0,16

3. Надя Делаго (Италия) – 0,57

4. Кира Вейдль (Германия) – 0,71

5. Елена Куртони (Италия) – 1,00

6. Йоана Хелен (Швейцария) – 1,29...

14. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 2,10...

16. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,16...

18. Микаэла Шиффрин (США) – 2,49...

20. Юлия Плешкова (Россия) – 2,61...

27. Эстер Ледецка (Чехия) – 6,31

 

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