Результаты скоростного спуска у женщин в горных лыжах на Олимпиаде-2022: Сутер выиграла, Годжиа – 2-я, Плешкова – 20-я

Коринн Сутер из Швейцарии победила в скоростном спуске на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Юлия Плешкова – 20-я.
Пекин, Китай
Горные лыжи
Женщины
Скоростной спуск
1. Коринн Сутер (Швейцария) – 1.31,87
2. София Годжиа (Италия) – 0,16
3. Надя Делаго (Италия) – 0,57
4. Кира Вейдль (Германия) – 0,71
5. Елена Куртони (Италия) – 1,00
6. Йоана Хелен (Швейцария) – 1,29...
14. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 2,10...
16. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,16...
18. Микаэла Шиффрин (США) – 2,49...
20. Юлия Плешкова (Россия) – 2,61...
27. Эстер Ледецка (Чехия) – 6,31