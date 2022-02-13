Олимпиада-2022, 13 февраля, все медали дня: у России – золото в лыжах, серебро в шорт-треке, бронза в биатлоне и коньках

Теги лыжные гонки горные лыжи Олимпийская сборная России шорт-трек Олимпиада-2022 Лыжи

13 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли семь комплектов медалей в пяти видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

13 февраля

Медали дня

Горные лыжи 

Гигантский слалом

  1. Марко Одерматт (Швейцария)
  2. Жан Краньец (Словения) 
  3. Матье Фавр (Франция)

Лыжные гонки

Эстафета, мужчины

  1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов)
  2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо)
  3. Франция  (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика) 

Биатлон

Гонка преследования, женщины

  1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
  2. Эльвира Оберг (Швеция)
  3. Тириль Экхофф (Норвегия)

Гонка преследования, мужчины

  1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
  2. Тарьей Бо (Норвегия)
  3. Эдуард Латыпов (Россия)

Шорт-трек

Эстафета, женщины

  1. Нидерланды
  2. Южная Корея
  3. Китай

500 м, мужчины

  1. Шаоан Лю (Венгрия)
  2. Константин Ивлиев (Россия)
  3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт

500 м, женщины

  1. Эрин Джексон (США)
  2. Михо Такаги (Япония)
  3. Ангелина Голикова (Россия)

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