Олимпиада-2022, 13 февраля, все медали дня: у России – золото в лыжах, серебро в шорт-треке, бронза в биатлоне и коньках

13 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли семь комплектов медалей в пяти видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
13 февраля
Медали дня
Горные лыжи
Гигантский слалом
- Марко Одерматт (Швейцария)
- Жан Краньец (Словения)
- Матье Фавр (Франция)
Лыжные гонки
Эстафета, мужчины
- Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов)
- Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо)
- Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика)
Биатлон
Гонка преследования, женщины
- Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
- Эльвира Оберг (Швеция)
- Тириль Экхофф (Норвегия)
Гонка преследования, мужчины
- Кентен Фийон-Майе (Франция)
- Тарьей Бо (Норвегия)
- Эдуард Латыпов (Россия)
Шорт-трек
Эстафета, женщины
- Нидерланды
- Южная Корея
- Китай
500 м, мужчины
- Шаоан Лю (Венгрия)
- Константин Ивлиев (Россия)
- Стивен Дюбуа (Канада)
Конькобежный спорт
500 м, женщины
- Эрин Джексон (США)
- Михо Такаги (Япония)
- Ангелина Голикова (Россия)