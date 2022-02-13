Результаты гигантского слалома у мужчин в горных лыжах на Олимпиаде-2022: Одерматт победил, россияне не финишировали

Швейцарец Марко Одерматт одержал победу в гигантском слаломе у горнолыжников на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали в первой попытке.
Пекин, Китай
Горные лыжи
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.09,35
2. Жан Краньец (Словения) – 0,19
3. Матье Фавр (Франция) – 1,34
4. Ривер Радамус (США) – 1,60
5. Тибо Фавро (Франция) – 1,69
6. Алексис Пинтуро (Франция) – 1,69
7. Джино Кавьезель (Швейцария) – 1,85
8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,90
9. Жоан Верду (Андорра) – 1,93
10. Филип Зубчич (Хорватия) – 2,74
Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали.