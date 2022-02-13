Результаты гигантского слалома у мужчин в горных лыжах на Олимпиаде-2022: Одерматт победил, россияне не финишировали

Швейцарец Марко Одерматт одержал победу в гигантском слаломе у горнолыжников на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали в первой попытке.

Пекин, Китай

Горные лыжи

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.09,35

2. Жан Краньец (Словения) – 0,19

3. Матье Фавр (Франция) – 1,34

4. Ривер Радамус (США) – 1,60

5. Тибо Фавро (Франция) – 1,69

6. Алексис Пинтуро (Франция) – 1,69

7. Джино Кавьезель (Швейцария) – 1,85

8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,90

9. Жоан Верду (Андорра) – 1,93

10. Филип Зубчич (Хорватия) – 2,74

Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали.