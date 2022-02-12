Олимпиада-2022. Горные лыжи. Кристофферсен, Пинтуро, Одерматт, Андриенко и Кузнецов выйдут на старт гигантского слалома

13 на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в гигантском слаломе у горнолыжников.

Пекин, Китай

Горные лыжи

Мужчины

Гигантский слалом

Начало первой попытки – 5:15 по московскому времени, начало второй попытки – 8:45 по московскому времени

Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ (вторая попытка)

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. Лука де Алипрандини (Италия)

3. Филип Зубчич (Хорватия)

4. (Швейцария)

5. Матье Фавр (Франция)

6. (Франция)

7. Мануэль Феллер (Австрия)

8. Джино Кавьезель (Швейцария)

9. Александр Шмид (Германия)

10. (Австрия)

28. Александр Андриенко (Россия)

30. Иван Кузнецов (Россия)