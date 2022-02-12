Олимпиада-2022. Горные лыжи. Кристофферсен, Пинтуро, Одерматт, Андриенко и Кузнецов выйдут на старт гигантского слалома

13 на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в гигантском слаломе у горнолыжников.
Пекин, Китай
Горные лыжи
Мужчины
Гигантский слалом
Начало первой попытки – 5:15 по московскому времени, начало второй попытки – 8:45 по московскому времени
Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ (вторая попытка)
Старт-лист
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия)
2. Лука де Алипрандини (Италия)
3. Филип Зубчич (Хорватия)
4. Марко Одерматт (Швейцария)
5. Матье Фавр (Франция)
6. Алексис Пинтуро (Франция)
7. Мануэль Феллер (Австрия)
8. Джино Кавьезель (Швейцария)
9. Александр Шмид (Германия)
10. Марко Шварц (Австрия)
28. Александр Андриенко (Россия)
30. Иван Кузнецов (Россия)