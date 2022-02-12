Результаты прыжков с большого трамплина у мужчин на Олимпиаде-2022: норвежец Мариус Линдвик выиграл золото, Садреев – 16-й

Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх в Пекине.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины
HS140
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 296,1 балла (140,5 м + 140,0 м)
2. Рею Кобаяси (Япония) – 292,8 (142,0 + 138,0)
3. Карл Гайгер (Германия) – 281,3 (138,0 + 138,0)
4. Камиль Стох (Польша) – 277,2 (137,5 + 133,5)
5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 275,7 (137,5 + 139,5)
6. Тими Зайц (Словения) – 273,2 (138,5 + 134,0)...
16. Данил Садреев (Россия) – 259,7 (134,0 + 133,5)...
18. Евгений Климов (Россия) – 255,5 (133,0 + 132,5)...
23. Роман Трофимов (Россия) – 253,9 (133,0 + 130,5)
Михаил Назаров (Россия) не прошел во вторую попытку.