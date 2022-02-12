Результаты прыжков с большого трамплина у мужчин на Олимпиаде-2022: норвежец Мариус Линдвик выиграл золото, Садреев – 16-й

Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS140

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 296,1 балла (140,5 м + 140,0 м)

2. Рею Кобаяси (Япония) – 292,8 (142,0 + 138,0)

3. Карл Гайгер (Германия) – 281,3 (138,0 + 138,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 277,2 (137,5 + 133,5)

5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 275,7 (137,5 + 139,5)

6. Тими Зайц (Словения) – 273,2 (138,5 + 134,0)...

16. Данил Садреев (Россия) – 259,7 (134,0 + 133,5)...

18. Евгений Климов (Россия) – 255,5 (133,0 + 132,5)...

23. Роман Трофимов (Россия) – 253,9 (133,0 + 130,5)

Михаил Назаров (Россия) не прошел во вторую попытку.