Николай Зимятов: «Не отдам Большунову свою корону. Пообещал Бородавко, что сделаю для него новую»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал победу сборной России в мужской эстафете на в Пекине.

В составе команды бежали Алексей Червоткин, , и .

– Николай Семенович, поздравляем с победой! Наконец-то пришли достойные вам преемники!

– Спасибо. Действительно, так надежно и красиво давно не выигрывали. 42 года прошло с Олимпиады в Лэйк-Плэсиде. Дай бог чтобы дальше на полвека не остановилось. Почему так долго? Наши были в призах многие годы, просто не выигрывали. Всегда находилась какая-то причина – смена поколений, где-то не успели войти в форму.

То, что создала в свое время Елена Вяльбе – несколько конкурирующих групп – это здорово. У нее поначалу тоже были сомнения. В традиции всегда была одна мужская и одна женская команды. Она же согласилась на создание несколько сильных групп, которые в конкуренции дают результат.

Юрий Бородавко, в свое время еще мой воспитанник в сборной команде страны, помнит ту методику, по которой тренировались и Веденин, и Савельев, и Бажуков, и Рочев, которую сформировали Колчин, Быстров, Иванов… Плюс у нас еще с советских времен была хорошая школа высотной подготовки – и это тоже сыграло свою роль. Трассы в Пекине довольно тяжелые, на которых русские любят всегда выступать.

Сейчас у нас ровная команда, более ровная, чем у других – шведов, норвежцев, немцев, у которых есть слабые звенья, но нет ровной четверки, – сказал Зимятов.

Также он высказался о возможной передаче титула «короля лыж» Большунову.

«Король лыж» – неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы на дистанциях 30 км и 50 км во время одного чемпионата мира или Олимпиады. У Большунова есть победа в скиатлоне, впереди – масс-старт.

– Какие чувства испытывали, сидя у экрана? Мысленно бежали вместе с ребятами?

– Я был потрясен, поражен, как бежал первый этап . Он не первый раз доказывает, что настоящий стартер. Но это было очень сильно – привезти 30 секунд на первом этапе. Думаю, и снег сыграл – с одной стороны, должен был мешать, но с другой – при нулевой температуре снег был бы вязкий и тягучий, а при минус 13 он не так мешал. И остальные подхватили и еще больше убежали. Это был кураж!

А так, какие чувства – как у всех россиян, все довольны, у всех гордость за страну. Все звонят, поздравляют. Почему-то мне все звонят…

– Ну а как же. Подрастает смена лыжному королю!

– Смена королю? Ну, хорошо. Но я свою корону ему не отдам, ха-ха. Пообещал Бородавко, что сделаю для Большунова новую корону. Сделаем на каких-нибудь соревнованиях передачу. Как Завьялов передал ему звание обладателя Кубка мира.

Это будет круто, если придет новый король – третий у нас в России! Чем больше у нас в стране будет королей лыж, тем лучше. Но это будет не передача титула и короны, а появление нового. Дай бог, чтобы случилось! – добавил Зимятов.