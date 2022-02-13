Евгений Дементьев: «Наши ребята были способны добиться победы в эстафете и на Олимпийских играх в Пхенчхане, если бы не было этих «казней»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал победу сборной России в мужской эстафете на в Пекине.

В составе команды бежали Алексей Червоткин, , и .

«Поздравляю пацанов! Не знаю, какие слова подобрать. У меня их нет! Никто даже не рыпнулся. Рад за пацанов. Просто круто! Сделали то, что должны были сделать. Все на своих этапах отлично отработали. Результат говорит сам за себя. Мы давно уже знали, что наши ребята готовы к таким победам. Превосходно!» – сказал Деменьтьев.

«Мы очень долго ждали эту победу и наши ребята были способны ее добиться, как на чемпионате мира прошлого года, так и на Олимпийских играх в Пхенчхане, если бы не было этих «казней». Все время чего-то не хватало, а сейчас ребята просто вышли, великолепно провели каждый из этапов и никому шансов не оставили.

Эстафета получилась очень крутая. Ключевым стал первый этап, где был задан темп эстафете, который потом уже поддерживали. справился со своей задачей, а дальше уже всё пошло по плану», – цитирует Дементьева Metaratings.