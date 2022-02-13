Ирина Роднина: «Наши лыжники – великие спортсмены. Хочу отметить работу Вяльбе. Мы впереди планеты всей»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась эмоциями после победы российской команды в эстафете на в Пекине.

В составе сборной России бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Молодцы! Каждый внес свою лепту. Потрясающе! Наши лыжники – великие спортсмены. Поздравляю всю страну.

А еще я хочу отметить работу Вяльбе. Ее работа в федерации показывает, что мы впереди планеты всей. 42 года ждали этой победы? Да, я знаю. Я видела гонку Веденина в 1972 году...

В олимпийском комитете , конечно, будут наградные листы. И я считаю, Вяльбе заслуживает самой высокой награды», – сказала Роднина.