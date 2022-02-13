Елена Вяльбе: «У меня непростые отношения с Устюговым, но, ребят, он не был приглашен на прошлые Игры. Справедливость должна была восторжествовать»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о победе рссийской команды в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В составе сборной России бежали , , и Сергей Устюгов.

«У меня непростые отношения с Устюговым, но, ребят, он не был приглашен на прошлую . Мы изначально неправильно им распоряжались. Но сейчас должна была справедливость восторжествовать.

Спасибо Сереге и всем ребятам за эту гонку, а также их родителям за таких детей», – сказала Вяльбе.

Сергей Устюгов: «Я эмоционально опустошен. Не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав»