Елена Вяльбе: «У меня непростые отношения с Устюговым, но, ребят, он не был приглашен на прошлые Игры. Справедливость должна была восторжествовать»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе рссийской команды в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.
В составе сборной России бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
«У меня непростые отношения с Устюговым, но, ребят, он не был приглашен на прошлую Олимпиаду. Мы изначально неправильно им распоряжались. Но сейчас должна была справедливость восторжествовать.
Спасибо Сереге и всем ребятам за эту гонку, а также их родителям за таких детей», – сказала Вяльбе.
Сергей Устюгов: «Я эмоционально опустошен. Не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав»