Елена Вяльбе: «У меня непростые отношения с Устюговым, но, ребят, он не был приглашен на прошлые Игры. Справедливость должна была восторжествовать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 Сергей Устюгов Алексей Червоткин Денис Спицов Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе рссийской команды в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В составе сборной России бежали Алексей ЧервоткинАлександр БольшуновДенис Спицов и Сергей Устюгов.

«У меня непростые отношения с Устюговым, но, ребят, он не был приглашен на прошлую Олимпиаду. Мы изначально неправильно им распоряжались. Но сейчас должна была справедливость восторжествовать.

Спасибо Сереге и всем ребятам за эту гонку, а также их родителям за таких детей», – сказала Вяльбе. 

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