Алексей Червоткин: «Переживал, боялся, что-то пойдет не так. Второй круг прошел лучше первого, а на третий просел. Мы бились за страну, за всех нас»

Российский лыжник поделился эмоциями после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Червоткин бежал на первом этапе и завершил его лидером, передав эстафету Александру Большунову с отрывом в 23 секунды.

«Переживал, боялся, что-то пойдет не так. Второй круг прошел лучше первого, а на третий просел. Мы бились за страну, за всех нас.

В последний раз мужчины побеждали 42 года назад. Это супер, очень круто», – сказал Червоткин.

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