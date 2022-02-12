Драчев о лыжной эстафете: «Надо сразу включиться на 100% – это единственный шанс вырвать победу у Клэбо. Нельзя играть в «кошки-мышки», тогда он выиграет»

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет завтра.

За Россию выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«У нас очень мощный состав лыжников. Если ребята в эстафете будут работать на отрыв, вырвутся сразу вперед, то у Норвегии, да и ни у кого другого, шансов не будет. Надо сразу включиться на 100% – это единственный шанс вырвать победу у Клэбо. Нельзя играть в «кошки-мышки», тогда он выиграет.

Большунов один не сможет привести нас к победе. Вся команда должна с первого метра лупить, лупить и лупить. Если нам достаточно серебра, можно уже сейчас идти отдыхать. А для золота нужно идти ва-банк и работать от первого и до последнего метра дистанции.

Погодные условия нам позволяют бороться. В Китае наша лыжня, сибирская. Это действительно почти Сибирь. Снег там бетон – знакомо нам с детства», – сказал Драчев.