Клэбо о Большунове и Нисканене в «разделке»: «Двое парней были лучше меня. Должен снять шляпу перед их выступлением»

Норвежский лыжник поделился эмоциями от бронзы в классической гонке на 15 км на в Пекине.

Финн Ииво Нисканен выиграл золото, у россиянина – серебро.

«Бронзовая медаль сегодня для меня все равно что золотая. Для меня большая победа – так хорошо выступить в дистанционной гонке.

Я несколько раз пытался взять личную медаль в дистанционной гонке на главных стартах, но не преуспел. Наконец-то я сделал это в «разделке». Эта медаль хороша на вкус, особенно учитывая, как плохо прошел для меня скиатлон.

Конечно, мы всегда стремимся к золоту, но сегодня двое парней были лучше меня. Должен снять шляпу перед их выступлением.

Новый шанс выпадет уже в воскресенье, когда придет время для эстафеты с хорошими друзьями. Теперь я сосредоточен на следующей гонке», – написал Клэбо.