Юлия Чепалова: «Счастлива, что наконец-то девчонки выиграли. Варила борщ и плакала»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Юлия Ступак, , и выиграли золото в гонке 4х5 км.

«Счастлива, что наконец-то девчонки выиграли. Так тяжело все шло много лет. Я очень рада за них. Так переживала, волновалась. Варила борщ и плакала.

Если брать Степанову, она разложила все хорошо, молодец. Тянула, никого не дергала. Удивили норвежки первые два этапа – техника идеальной была. Наши на первых двух этапах хорошо прошли, делали разрывы большие. По мне – это намного выгоднее. Для меня так было комфортнее. Так надежно, самое главное – удержать.

У Сориной, кажется, подкачали лыжи. Она хорошо работала, на подъеме уходила, на спуске ее догоняли. Когда я бегала – меня всегда такое напрягало.

Степанова в том же возрасте, что и я в Нагано? Да, сегодня заметила. Говорю: «Наконец-то, я передала эстафету». Очень счастлива. Что бы ей пожелала? Хорошей карьеры, продолжения таких же результатов. Дальневосточники сильны духом. Если родилась такая звезда, то должна продолжать, что было ранее.

Всем девчонкам хочу пожелать, чтобы кураж остался и продолжался долгие годы.

Знаю по себе, получив одну медаль, хочется еще. Пусть стараются, держат марку и радуют болельщиков», – сказала Чепалова.