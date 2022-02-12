Мама Непряевой: «Много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Вероника Степанова Лыжи

Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, прокомментировала победу женской сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Сегодня Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли золото в гонке 4х5 км. 

«До последнего было нервное напряжение. Пока не пересекли финишную черту, когда уже все свершилось, начались мгновения радости. Золото же не только у Наташи, а у всей команды. Каждая внесла свою лепту.

Девчонки — молодцы! Всем все доказали, хотя много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились», — сказала Ирина Непряева.

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