Мама Непряевой: «Много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились»

Ирина Непряева, мама российской лыжницы , прокомментировала победу женской сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Юлия Ступак, Наталья Непряева, и выиграли золото в гонке 4х5 км.

«До последнего было нервное напряжение. Пока не пересекли финишную черту, когда уже все свершилось, начались мгновения радости. Золото же не только у Наташи, а у всей команды. Каждая внесла свою лепту.

Девчонки — молодцы! Всем все доказали, хотя много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились», — сказала Ирина Непряева.

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