Юрий Бородавко: «Эмоции зашкаливают! Эта медаль показала, что у нас и девушки на хорошем уровне»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на в Пекине.

Сегодня Юлия Ступак, , и выиграли золото в гонке 4х5 км.

«Эмоции зашкаливают! Каждый этап наш девочки лидируют — это было видно. Они показали свои амбиции и фактически никому не дали приблизиться.

И на последнем этапе Степанова довела нас до финиша. Эта медаль показала, что у нас и девушки на хорошем уровне», — сказал Бородавко.

«Когда последний раз были такие эмоции? Когда наши выигрывают. Каждая медаль особенная, потому что это олимпийская медаль, она желанная.

Непряева долго шла к золоту? У нее хорошее поступательное движение в виде серебра в скиатлоне, золото сейчас в эстафете.

Есть еще спринтерская эстафета. Поэтому все впереди, будем надеяться, надо использовать каждый шанс», – цитирует Бородавко ТАСС.

«Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет». Россия забрала олимпийскую эстафету экстремальной тактикой

«Хотелось расхреначить всех». В эстафете Юлия Ступак бесилась, зато потом – «Девочка, танцу-у-уй»!