Юрий Бородавко: «Эмоции зашкаливают! Эта медаль показала, что у нас и девушки на хорошем уровне»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Сегодня Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли золото в гонке 4х5 км.
«Эмоции зашкаливают! Каждый этап наш девочки лидируют — это было видно. Они показали свои амбиции и фактически никому не дали приблизиться.
И на последнем этапе Степанова довела нас до финиша. Эта медаль показала, что у нас и девушки на хорошем уровне», — сказал Бородавко.
«Когда последний раз были такие эмоции? Когда наши выигрывают. Каждая медаль особенная, потому что это олимпийская медаль, она желанная.
Непряева долго шла к золоту? У нее хорошее поступательное движение в виде серебра в скиатлоне, золото сейчас в эстафете.
Есть еще спринтерская эстафета. Поэтому все впереди, будем надеяться, надо использовать каждый шанс», – цитирует Бородавко ТАСС.
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