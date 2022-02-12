Елена Вяльбе: «Министром спорта быть не хочу. У меня есть команда, которой я могу навешать люлей, потом – поцеловать, выпить с ними»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не хочет становиться министром спорта РФ
После успешного выступления лыжников на Олимпиаде российские болельщики обсуждали в соцсетях предложение назначить Вяльбе министром спорта.
«Никаким министром спорта быть не хочу, у меня есть работа, которую я люблю. У меня есть команда, которым я могу навешать люлей, потом – поцеловать, выпить с ними, закусить, поговорить по душам.
Меня это устраивает, все эти посты мне неинтересны», – сказала Вяльбе.
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