Елена Вяльбе: «Министром спорта быть не хочу. У меня есть команда, которой я могу навешать люлей, потом – поцеловать, выпить с ними»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не хочет становиться министром спорта РФ

После успешного выступления лыжников на российские болельщики обсуждали в соцсетях предложение назначить Вяльбе министром спорта.

«Никаким министром спорта быть не хочу, у меня есть работа, которую я люблю. У меня есть команда, которым я могу навешать люлей, потом – поцеловать, выпить с ними, закусить, поговорить по душам.

Меня это устраивает, все эти посты мне неинтересны», – сказала Вяльбе.

«Хотелось расхреначить всех». В эстафете Юлия Ступак бесилась, зато потом – «Девочка, танцу-у-уй»!