Вяльбе о золоте в женской эстафете: «Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на 4х5 км на в Пекине.

Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Счастью нет предела, я не могу описать это словами. Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала. Реально это совсем другое.

Я девчонкам на финише сказала: «Я же говорила, что вы будете олимпийскими чемпионами». Я верила в них, и случилось так, как должно было случиться.

Каждая из девочек сделала все четко. Просто супер, – сказала Вяльбе.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все