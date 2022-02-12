Вяльбе о золоте в женской эстафете: «Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.
Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Счастью нет предела, я не могу описать это словами. Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала. Реально это совсем другое.
Я девчонкам на финише сказала: «Я же говорила, что вы будете олимпийскими чемпионами». Я верила в них, и случилось так, как должно было случиться.
Каждая из девочек сделала все четко. Просто супер, – сказала Вяльбе.
Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все