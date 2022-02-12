Татьяна Сорина: «Нельзя заранее вешать медаль на шею, но я как будто чувствовала, что сегодня мы выиграем»

Российская лыжница прокомментировала свое выступление в эстафете на 4х5 км на Олимпиаде в Пекине, где Россия выиграла золото.

«Я не переживала, потому что у меня была задача просто бежать свою гонку на 5 км, как будто с раздельного старта. Неожиданностью было, что мне эстафету передали вместе с немкой, но это было мне на руку.

Хотелось спуски отрабатывать вместе. Пыталась убежать на подъеме, но на спусковых частях у меня не получалось сохранить отрыв. Может быть, лыжи не так сработали или я спуски хуже прохожу. Задачу на этап я ставила намного выше, хотелось убежать.

В голове уже укладывается, что я олимпийская чемпионка, потому что на это настраивалась и верила в эту победу. Нельзя заранее вешать медаль на шею, но я как будто чувствовала и верила, что сегодня мы выиграем.

Поверила окончательно, когда Вероника начала бежать свой этап. Увидела, что отрыв не сокращается. Поняла, что финиш она точно не отдаст, немки не будут нам соперницами.

Сейчас форма не лучшая, может быть, из-за гор, но это не то, чего хотелось. Настраивалась, что на у меня будет лучшая форма в этом сезоне, но не получилось, – сказала Сорина.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все