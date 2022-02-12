Юлия Ступак: «Бесило, когда на первом круге сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свое выступление в эстафете на Олимпиаде в Пекине, где сборная России выиграла золото.

«Лыжи хорошо ехали. Понимала, что ухожу на спусках. В конце уже было очень мало сил, плюс эмоционально понимала, что нужно уходить, это еще больше давит и дает по мышцам.

Я уже с трудом, скрипя зубами, доехала до финиша. Сегодня тепло, но это никак не повлияло, вообще без разницы», – сказала Ступак.

«Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи.

Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было», – добавила лыжница.

🥇 Сборная России выиграла золото в лыжной женской эстафете на Олимпиаде-2022