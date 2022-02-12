Наталья Непряева: «Старалась не играть в догонялки. Раздражало, что немка не выходит вперед, она наступала на палки, действовала дерзко на каких-то участках»

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Непряева бежала на втором этапе гонки. За сборную России также выступили Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Есть понимание, что мы олимпийские чемпионки. Мы так долго к этому готовились и настраивались. Шли как в последний путь. Мы понимали, что можем и должны.

На этапе очень тяжело было морально, была ответственность. Я старалась показывать свою гонку, ни на кого не ориентироваться, не играть ни в какие догонялки.

В какие-то моменты раздражало, что немка не выходит вперед. Она наступала на палки, действовала даже дерзко на каких-то участках. Очень хотелось развернуться, но старалась не обращать на нее внимания и не тратить эмоции», – сказала Непряева.

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