Тихонов о победе российских лыжниц в эстафете: «Я плакал и никак не могу успокоиться. Вот они – герои»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на 4х5 км на в Пекине.

Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Откровенно говорю: я плакал и никак не могу успокоиться. 16 лет спустя такая победа! Я же столько видел победных эстафет: Кулакова, Сметанина, Олюнина, Балдычева, Мухачева, Амосова.

Вот они – герои. Правильно я говорил про звания героев России Вяльбе и Бородавко, а не этим дуракам на бюджете. Вот оно – настоящее лицо государства», – сказал Тихонов.

«Сегодня они заслужили золото этой невероятной борьбой, красавицы! Все здорово, из цепи не выпало ни одно звено. В эстафете не бывает лучших, худших, если выиграли, значит, все были невероятными! Вот это радость настоящая!

Вероника Степанова сегодня в лучшей форме, немка пыталась лидировать, но не получилась. Ника была на высоте, видно, отдохнувшая, тактически сработала очень правильно – не бросалась, а за полтора километра оторвалась. Ну умница!» – цитирует Тихонова Metaratings.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все