Анфиса Резцова: «Пускай норвежцы нас боятся и продолжают дальше писать эту грязь и гадости, потому что мы у них выигрываем»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась эмоциями от победы российских лыжниц в эстафете на в Пекине.

Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Молодцы девчушки! Непряева всех напрягла настолько, что все знали, насколько мы сильнейшая держава. Я в шоке, нет даже слов, такая победа за много лет!

Мы еще раз доказали, что мы – сильнейшая держава. Пускай норвежцы нас боятся и продолжают дальше писать эту грязь и гадости, потому что мы у них выигрываем, а они нас боятся!» – сказала Резцова.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все