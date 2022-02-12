Анфиса Резцова: «Пускай норвежцы нас боятся и продолжают дальше писать эту грязь и гадости, потому что мы у них выигрываем»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась эмоциями от победы российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Молодцы девчушки! Непряева всех напрягла настолько, что все знали, насколько мы сильнейшая держава. Я в шоке, нет даже слов, такая победа за много лет!
Мы еще раз доказали, что мы – сильнейшая держава. Пускай норвежцы нас боятся и продолжают дальше писать эту грязь и гадости, потому что мы у них выигрываем, а они нас боятся!» – сказала Резцова.
Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все