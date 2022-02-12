Александр Легков о золоте в женской эстафете: «Я еще вчера сказал, что наши выиграют»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал «золото» российских лыжниц в эстафете на 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда выступала в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой.

«У нас сильная команда, мы это знали, и сегодня девочки это доказали. Мы были уверены, что можем выиграть здесь золото в эстафете, говорили об этом, нужно было просто дождаться сегодняшнего дня. Я еще вчера сказал, что наши выиграют», – сказал Легков.

«Мы в шоке, сорвали голос! Не все в это верили, но так и должно было быть, у нас самая ровная и сильная команда, девочки молодцы. Вероника Степанова – умница вдвойне, она молодая девчонка.

Был момент, когда видели небольшой кризис у нее, догоняли спортсменки, стало немного меньше отставания, но Вероника так грамотно все сделала. Молодец огромная, да и вообще все молодцы. Здесь каждая из девчонок сделала свою работу на сто процентов!», – цитирует Легкова Metaratings.