Елена Вяльбе: «В какой-то степени результат гонки закономерен. Большунов – боец, он смог принести нам еще одну медаль. Я рада»

Результаты мужской гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине можно признать закономерными, серебро Александра Большунова является достойным ее итогом. Такое мнение ТАСС высказала

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги мужской классической гонки на 15 км на Олимпиаде в Пекине, где победу одержал финн Ииво Нисканен, а россиянин Александр Большунов стал вторым.

«В какой-то степени этот результат гонки закономерен. Нисканен, как мне кажется, четыре года готовился к этой гонке

Саня – боец, он смог принести нам еще одну медаль. Я рада», – сказала Вяльбе.