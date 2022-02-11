Анфиса Резцова: «Хочу пожелать Большунову, чтобы он не вел себя так высокомерно. Немного носик опустил бы и вел себя достойно со всеми»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о серебряной медали в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022.

Первое место занял финн .

«Молодец! Серебро тоже очень здорово. Просто финн на сегодняшний день очень хорошо готов. Если бы Саша проиграл секунду — было бы обидно. Понимаю, что Саша рассчитывал на другое. Это его дистанция. Но все равно молодец.

Пропуск спринта ему не повредил. Пауза не такая большая была. Он сам понимает, что в спринте тяжело бороться с Клэбо.

Хочу пожелать Саше, чтобы он не вел себя так высокомерно. Немного носик опустил бы свой и вел себя достойно со всеми. Уважительно и к друзьям, и к соперникам.

Достаточно вспомнить, как он в том году поступил с финном ( – Sports.ru). Немножко чувствуется высокомерие с его стороны. Но он все равно большой молодец! Это просто мое пожелание», – сказала Резцова.

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